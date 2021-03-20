لبنان

الصيغة النهائية للحلّ الحكومي لم تتّضح بعد

Lebanon 24
20-03-2021 | 00:40
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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان "الساعات الفاصلة عن موعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الاثنين المقبل يفترض بها ان تظهر المسار المتعلق بالتأليف"، مشيرة إلى انه "لحين حلول موعد اللقاء فان الاتصالات ستنشط، وهنا تحدثت عن حركة للمدير العام للأمن العام، لكن المصادر نفسها دعت إلى عدم المبالغة في التفاؤل لأن الصيغة النهائية للحل لم تتضح بعد خصوصاً ان عدة عوامل دخلت على الخط".

واعتبرت هذه المصادر ان "موضوع الثلث الضامن هو من يشكّل محور بحث من اجل ان يبقى خارج الحل المرتقب، بمعنى ان يأتي الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أسس واضحة ومعايير رئيسية من دون غلبة، طالما أن عنوان الحكومة إنقاذي".
أما اذا كان هناك من اعادة توزيع للحقائب فإن المصادر رأت ان "المهم هو التوافق على تذليل العقبات"، مشيرة إلى ان "السؤال ما إذا كان هناك من تنازل سيحصل أم لا، كله متوقف على نتائج الاتصالات الأخيرة".
المصدر: اللواء
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