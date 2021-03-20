لبنان

الحجيري لـ"الأنباء": الحريري لن يتراجع عن حكومة المهمة

Lebanon 24
20-03-2021 | 01:02
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رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري أن "الحكومة السياسية التي يطالب بها فريق العهد وكان آخرهم الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله أصبحت وراءنا، وبالتالي فإن كل ما نشهده من إطلالات تلفزيونية للفريق نفسه بمناسبة وبغير مناسبة مضيعة للوقت ولزوم ما لا يلزم"، مؤكدا أن "الرئيس المكلف سعد الحريري لن يتراجع عن تشكيل حكومة مهمة مستقلة من 18 وزيرا، ولن يقدّم هدايا الاسترضاء لهذا وذاك، على حساب المسار الإنقاذي الإلزامي للخروج من النفق، أيا تكن الضغوط والأسباب والظروف والنتائج".

ولفت الحجيري في تصريح لـ"الأنباء"، إلى أن "عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، وبالتالي واهم من يراهن على صراعات سياسية وطائفية تقود البلاد الى إعادة النظر في اتفاق الطائف، فالبلاد بحاجة إلى عملية جراحية سريعة تخرج اللبنانيين من نفق الفقر والعوز، لا إلى تيئيسهم عبر التعطيل والتسويف والمماطلة بذريعة حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، علما أن الطائف أنصف كل المكونات اللبنانية، ولم يعط الغلبة لأي فريق على فريق آخر، بل أعطى ما يكفي ويزيد من ضمانات للجميع دون استثناء، فكفى متاجرة مقيتة بالطائفية والصلاحيات، وكفى مغامرات وأجندات ممانعة أوصلت البلاد إلى جهنم".
المصدر: الانباء الكويتية
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