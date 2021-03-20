لبنان

تفاؤل حذر بنتائج لقاء الإثنين

Lebanon 24
20-03-2021 | 01:10
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أشارت الاتصالات التحضيرية للقاء الإثنين إلى حذر في التفاؤل بولادة قريبة للحكومة، في ضوء غياب الثقة، وتعاظم الشكوك بين أطراف اللعبة الحكومية، حيال مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة خصوصا، فبدون "الثلث المعطل"، أو الضامن للفريق الرئاسي، الذي يبدو أن الروس نصحوا حزب الله بإقناع الرئيس عون بتجاوزه، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.
المصدر: الانباء الكويتية
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