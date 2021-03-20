نقدي ومباشر

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Lebanon 24
20-03-2021 | 04:28
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ترددت معلومات ان النازحين السوريين في لبنان سيتلقون مخصصاتهم الإعاشية المالية من المنظمات الدولية بالدولار الأميركي مباشرةً وليس عبر المصارف التي جفت فيها العملات الصعبة
المصدر: النهار
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النازحين السوريين

لبنان

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