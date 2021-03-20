لبنان

الإنفجار

Lebanon 24
20-03-2021 | 04:30
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يؤكد أحد السياسيين المخضرمين، بأن الإنفجار في لبنان، لم يعد يقتصر على الشأنين السياسي والإقتصادي، بل ثمة تطورات مرتقبة على المسارين التربوي والإستشفائي.
المصدر: النهار
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