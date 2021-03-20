لبنان

امر عمليات

Lebanon 24
20-03-2021 | 04:31
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غاب الإعلام العربي والخليجي تحديداً، عن التطورات بين الرئاستين الأولى والثالثة، وتم التركيز على خطاب الأمين العام لحزب الله الذي تجاوز حدود الرسائل غير المباشرة الى "امر عمليات"
المصدر: النهار
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حسن نصراللله

الاعلام

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