غاب الإعلام العربي والخليجي تحديداً، عن التطورات بين الرئاستين الأولى والثالثة، وتم التركيز على خطاب الأمين العام لحزب الله الذي تجاوز حدود الرسائل غير المباشرة الى "امر عمليات"