لبنان

وزارة الشؤون والاسر الاكثر فقراً

Lebanon 24
20-03-2021 | 04:32
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توقفت أحزاب معنية عن متابعة ملف دعم الأسر الأكثر فقراً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد رفض البنك الدولي تخصيص مبالغ مالية لتلزيم شركات إجراء عملية المسح.
المصدر: نداء الوطن
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الاسر الأكثر فقراً

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