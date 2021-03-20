وزارة الشؤون والاسر الاكثر فقراً

توقفت أحزاب معنية عن متابعة ملف دعم الأسر الأكثر فقراً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد رفض البنك الدولي تخصيص مبالغ مالية لتلزيم شركات إجراء عملية المسح.

