لبنان

الهدر في ملف السدود

Lebanon 24
20-03-2021 | 04:34
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تقوم جهات أجنبية بجمع معلومات ومعطيات حول ملفات السدود في لبنان للوقوف على مكامن الهدر والزبائنية في التلزيم، خاصة لجهة المتعهدين الثانويين المكلفين بالأشغال والمهام الاستشارية.
المصدر: نداء الوطن
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السدود

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