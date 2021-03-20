الهدر في ملف السدود

تقوم جهات أجنبية بجمع معلومات ومعطيات حول ملفات السدود في لبنان للوقوف على مكامن الهدر والزبائنية في التلزيم، خاصة لجهة المتعهدين الثانويين المكلفين بالأشغال والمهام الاستشارية.

