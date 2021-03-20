لبنان

وزارة الاقتصاد ودعم التجار

Lebanon 24
20-03-2021 | 04:36
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تلاحظ أوساط متابعة لإجراءات الدعم، أنّ وزير الاقتصاد والتجارة وبعض الموظفين في الوزارة يتولون باهتمام كبير متابعة معاملات كبار التجار في مصرف لبنان لتسهيل التحويلات المالية بالدولار لصالحهم.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة الاقتصاد

لبنان

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