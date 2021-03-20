وزارة الاقتصاد ودعم التجار

تلاحظ أوساط متابعة لإجراءات الدعم، أنّ وزير الاقتصاد والتجارة وبعض الموظفين في الوزارة يتولون باهتمام كبير متابعة معاملات كبار التجار في مصرف لبنان لتسهيل التحويلات المالية بالدولار لصالحهم.

