لبنان

حرب: طرح تفعيل حكومة تصريف الأعمال مخالف للدستور

Lebanon 24
20-03-2021 | 06:17
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قال النائب السابق بطرس حرب رداً على سؤال لـ"نداء الوطن" إن "طرح تفعيل حكومة تصريف الاعمال، وفق ما طالب السيد نصرالله في حال استمرّ التأزيم، مخالف للدستور، لأنّ الحكومة قدّمت استقالتها ورئيس الجمهورية قبلها وكلّف شخصاً جديداً لتشكيل حكومة جديدة، ومن المفترض أن تصرّف في الفترة الانتقالية الاعمال باطارها الضيق، لذلك لا يمكن تفعيل الحكومة المستقيلة مجدّداً. ولأنّ تفعيلها يعني من ناحية ثانية ابقاء الحالة المشكو منها والمتردية يوماً بعد يوم على ما هي عليه، اي ابقاء حكومة فاشلة، باعتراف حتّى من اعضائها بفشلها في الظرف الراهن، وتفعيل حكومة كهذه ستكون نتيجته استمرار الانهيار الحاصل وتأمين مصالح اهل السلطة. فحكومة تصريف الاعمال واجبها ان تصرّف الاعمال التي تحتاجها البلاد خلال الفترة الانتقالية، ولكنّ واضعي الدستور لم يتصوّروا مرة أنّ المسؤولين عن البلاد سيعطّلونه من اجل مصالح خاصة او فئوية او حزبية، وسيأخذونها الى الانهيار الشامل، والناس الى الجوع".
المصدر: نداء الوطن
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