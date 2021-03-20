لبنان

أعضاء مجلس الأمن يحذرون من "أزمة أعمق" في لبنان

Lebanon 24
20-03-2021 | 06:21
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كتب علي بردى في " الشرق الاوسط": وصف أعضاء في مجلس الأمن الوضع في لبنان بأنه "بالغ الهشاشة"، محذرين من انزلاقه إلى "أزمة أعمق" في ظل استحكام الخلافات بين زعمائه السياسيين وعدم تمكنهم من تشكيل حكومة تنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتردية.
 
ولا تزال المشاورات جارية لتعيين منسق خاص جديد للأمم المتحدة في لبنان، فيما ردد دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ينوي تعيين المندوبة البولندية الدائمة جوانا فيرونيكا في هذا المنصب إذا لم يواجه اعتراضات في مجلس الأمن، وعقد أعضاء المجلس جلسة مغلقة استمعوا فيها إلى إحاطتين، الأولى من القائمة بأعمال المنسق الخاص نجاة رشدي والثانية من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا حول تطبيق القرار 1701 وما تواجهه القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» في منطقة عملياتها، في ضوء التقرير الأخير للأمين العام.
 
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المصدر: علي بردى - الشرق الأوسط
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