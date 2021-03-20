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لبنان
المحافظ يكسر قرار الوزير
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-03-2021
|
08:25
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امر محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا بوجوب استعمال "آلة البصم" الخاصة بالدوام في مخفر شرطة بلدية الميناء خلافا لقرار وزير الداخلية بعدم استعمالها منعا لانتشار وباء كورونا.
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