لبنان

قيادي بارز خائف لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-03-2021 | 08:35
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ابدى  قيادي بارز  تخوفه من انفلات الوضع الأمني والاقتصادي يوم الاثنين في حال لم ينجح الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري في تشكيل الحكومة.
وقال: "ما بعد الاثنين ليس كما قبله".
 
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