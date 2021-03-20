قيادي بارز خائف لهذا السبب

ابدى قيادي بارز تخوفه من انفلات الوضع الأمني والاقتصادي يوم الاثنين في حال لم ينجح الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري في تشكيل الحكومة.

وقال: "ما بعد الاثنين ليس كما قبله".