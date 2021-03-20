لبنان

الغاء اللحم من وجبات هذه المؤسسة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-03-2021 | 08:45
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الغت مؤسسة بارزة وجبة اللحم التي كانت تقدم للمنضوين في عدادها  نتيجة الاوضاع المالية الصعبة التي تشهدها.
 
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