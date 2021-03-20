لبنان

ما هو دور "التيار الوطني الحر" في احتجاجات طرابلس؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-03-2021 | 09:05
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انتشرت في طرابلس صور حديثة لاشخاص يتصدرون الصفوف الاولى في التحركات الاحتجاجية في المدينة مع رجل الاعمال جو بو ناصيف الذي يتولى مهام مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في طرابلس.

 

ويقول المطلعون على اجواء المدينة ان بو ناصيف قام بتسريب الصور بنفسه لاظهار ان مكتبه مفتوح للجميع وانه يستطيع لقاء من يشاء في طرابلس من دون ان يكون ملزما بدعم احد.

 

بعض "الثوار" الذين فوجئوا بتسريب صور اجتماعهم ببو ناصيف برروا الامر بأنهم يقومون بزيارات روتينية وعادية لعدد من المسؤولين من ضمنهم بو ناصيف للنقاش في  الاوضاع الاقتصادية لطرابلس. وقد عمد احد هولاء الى التعمية على لقائه ببو ناصيف بارسال تسجيل صوتي يحمّل  فيه بو ناصيف مسؤولية اي ضرر قد يتعرض له.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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