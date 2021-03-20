نقص في التموين والوقود وتفلت أمني في هذه المنطقة

أفاد مراسل " لبنان 24" ان منطقة الجومة في محافظة عكار تعاني من نقص حاد في الوقود بسبب اقدام محطات المحروقات على الاقفال بحجة نفاد الوقود، مع انها تملأ خزاناتها ليلا من الصهاريج التي تجوب المنطقة، فيما تقوم المحلات والسوبر ماركت بسحب المواد الغذائية المدعومة عن الرفوف وبيعها لاحقا بأسعار جنونية .

أضاف "ان المنطقة تعاني ايضا من تفشي السرقات "على عينك يا تاجر"، حيث يتجول السارقون بسياراتهم علنا ويراقبون ويتعقبون المنازل والمحلات، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة إتحاد بلديات الجومة التي تنشر دورياتها وتقيم الحواجز.

وناشد الاهالي رئيس إتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج ومراقبي وزارة الإقتصاد العمل على ضبط الوضع وتسطير محاضر بحق المخالفين.