استمرار التعلّم عن بعد ولا عودة للتعليم المدمج الإثنين.. هذا ما قرّره الوزير

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، القرار الرقم 80/م/2021 المتعلق بتنظيم الأعمال الإدارية في الوزارة و"الجامعة اللبنانية" و"المركز التربوي للبحوث والإنماء" والمؤسسات التعليمية اعتباراً من صباح الاثنين في 22/3/2021.

وجاء في القرار:

المداة الأولى: يستمر العمل بالتعلم عن بعد في المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية لحين صدور قرار العودة للتعليم المدمج.

المادة الثانية: يسمح لمديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والنظار والمرشد الصحي وعامل المكننة إضافة الى المستخدمين بالحضور يومي الثلاثاء والخميس ولحين العودة للتعليم المدمج (باستثناء الخميس في 25/3/2021 لمصادفة عيد البشارة)، لتأمين الاعمال الادارية والتحضير للعودة التدريجية للتعليم المدمج لاحقا.المادة الثالثة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين ومسؤولي المحاسبة فيها بالحضور خلال الدوام الرسمي لانجاز الاعمال الادارية اللازمة.المادة الرابعة: تتابع الاعمال الادارية في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات، وفي الجامعة اللبنانية اعتبارا من صباح الاثنين 22/3/2021 ذلك بنسبة حضور كاملة للموظفين بحسب دوامهم الرسمي.المادة الخامسة: يطلب من المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لوزارة التربية في بيروت لتقديم أو استلام مصادقة جامعية، أو معادلة جامعية، أو معادلة مدرسية، أو شهادة رسمية أو صورة طبق الاصل من دائرة الامتحانات الرسمية، ضرورة الاستحصال على إذن مسبق من منصة IMPACT، باختيار وزارة التربية والتعليم العالي في خانة نوع المكان المقصود، واختيار أحد الخيارات الأربعة في خانة اسم المكان المقصود من خلال الرابط التالي وذلك منعا للاكتظاظ: