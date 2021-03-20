لبنان

بعد مرور شهرَيْن على ارتكابه الجريمة.. "اللقلق" بقبضة قوى الأمن

Lebanon 24
20-03-2021 | 10:51
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 6-1-2021، أُحضر إلى أحد المستشفيات في الحدت المواطن "م. م." (مواليد عام 1995) مصاباً بطلق ناري في صدره، بحيث أجريت له الإسعافات الأولية، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بالإصابة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وقد تبين أن جريمة القتل حصلت في محلة حي السلّم نتيجة إشكال على خلفية مخدرات بين الضحية وشخص آخر مجهول الهوية على متن دراجة آلية، بحيث أقدم الأخير على إطلاق النار باتجاه المغدور فاصابه في صدره، وفر إلى جهة مجهولة.

من خلال تكثيف الجهود الاستعلامية، توصلت هذه الشعبة الى تحديد المنزل الذي يختبىء فيه المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل فضلاً عن هويته، ويدعى:

ع. س. (مواليد عام 1997، مصري) ملقب بـ"اللقلق".
بتاريخ 9-3-2021 وفي محلة حمدون - المنية، داهمت قوة من شعبة المعلومات المنزل وأوقفت القاتل.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلم إلى القطعة المعنية، بناء على اشارة القضاء". 
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