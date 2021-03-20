لبنان

لبنانية تشارك بمسابقة في جامعة "Besançon" الفرنسية.. وتطلب دعمها عبر التصويت

Lebanon 24
20-03-2021 | 11:06
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شاركت رئيسة جمعية "التحديث والتطوير التربوي"، الأستاذة الجامعية والخبيرة التربوية اللبنانية، علا القنطار، في مسابقة عالمية في جامعة "Besançon" الفرنسية التي تنص على اختصار مضمون رسالة الدكتوراه بـ 3 دقائق.
واستطاعت القنطار أن تحصد مرتبة من بين الأوائل وتصل الى النهائيات بعدما كان عدد المشاركين أكثر من 80 طالباً وطالبة من معظم دول العالم.

وقالت القنطار: "أنا اليوم في حاجة الى كل فرد وصديق وقريب للتصويت لأحصد المرتبة الأولى كما أنني أهدي هذا الانجاز لبلد الأرز الشامخ لوطني الحبيب لبنان".
وأتمنى منكم فرداً فرداً دعمي بالتصويت كي أتمكن من الفوز ودائما الشكر الأكبر لوسائل الإعلام التي لطالما رافقتني في مسيرتي المهنية والأكاديمية".

التصويت عبر الرابط التالي ويجب التسجيل مسبقاً:
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