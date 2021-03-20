لبنان

منخفض جوي آتِ من إيطاليا.. الطقس يتحول بهذا الموعد فاستعدوا!

Lebanon 24
20-03-2021 | 12:14
A-
A+
Doc-P-805063-637518394844834885.jpg
Doc-P-805063-637518394844834885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد قليل الغيوم صباحاً، يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا على الحوض الشرقي حتى نهاية الاسبوع، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق إيطاليا ليتحول إلى طقس متقلب وماطر بدءا من يوم الإثنين. معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة يتحول ظهرا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية.
 
الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.
الإثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى فوق معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة وتشتد أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية وتكون مترافقة مع برق ورعد واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 70كلم/س. ومن المتوقع أن تصل الى 90كلم/س في المناطق الشمالية، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.
الثلاثاء: غائم إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية وتبقى فوق معدلاتها الموسمية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملحوظ والسريع ابتداء من بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة وتشتد أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية، وتكون مترافقة مع برق ورعد واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 55 كلم/س. ومن المتوقع أن تصل الى 75كلم/س في المناطق الشمالية، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة. فوق الجبال من 4 الى 26 درجة. في الداخل من 5 الى 21 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الانقشاع: جيدة إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي:1020 HPA. أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,41 ساعة غروب الشمس: 17,50
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2021-03-20
14:53 | 2021-03-20
14:51 | 2021-03-20
14:47 | 2021-03-20
14:45 | 2021-03-20
14:16 | 2021-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website