منخفض جوي آتِ من إيطاليا.. الطقس يتحول بهذا الموعد فاستعدوا!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد قليل الغيوم صباحاً، يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا على الحوض الشرقي حتى نهاية الاسبوع، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق إيطاليا ليتحول إلى طقس متقلب وماطر بدءا من يوم الإثنين. معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة يتحول ظهرا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية.
الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.
الإثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى فوق معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة وتشتد أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية وتكون مترافقة مع برق ورعد واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 70كلم/س. ومن المتوقع أن تصل الى 90كلم/س في المناطق الشمالية، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.
الثلاثاء: غائم إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية وتبقى فوق معدلاتها الموسمية. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملحوظ والسريع ابتداء من بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة وتشتد أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية، وتكون مترافقة مع برق ورعد واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 55 كلم/س. ومن المتوقع أن تصل الى 75كلم/س في المناطق الشمالية، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة. فوق الجبال من 4 الى 26 درجة. في الداخل من 5 الى 21 درجة.
الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
- الانقشاع: جيدة إجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 19°م.
- الضغط الجوي:1020 HPA. أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,41 ساعة غروب الشمس: 17,50