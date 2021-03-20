منخفض جوي آتِ من إيطاليا.. الطقس يتحول بهذا الموعد فاستعدوا!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد قليل الغيوم صباحاً، يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا على الحوض الشرقي حتى نهاية الاسبوع، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق إيطاليا ليتحول إلى طقس متقلب وماطر بدءا من يوم الإثنين. معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة يتحول ظهرا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية.

الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى فوق معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة وتشتد أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية وتكون مترافقة مع برق ورعد واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 70كلم/س. ومن المتوقع أن تصل الى 90كلم/س في المناطق الشمالية، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.