لبنان

طرابلسي لوزير التربية: نحتاج لتحرك استثنائي لإنقاذ العام الدراسي

Lebanon 24
20-03-2021 | 12:21
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علّق النائب الدكتور إدكار طرابلسي على قرار وزير التربية والتعليم العالي المتعلق بالاستمرار بالتعليم عن بُعد إلى حين التمكّن من العودة للتعليم المدمج.
 
وأشار طرابلسي إلى أن "قرار التعطيل عن الدروس لم يكن مفيدًا، وكان من الأجدى منذ الآن، استدراكا للتأخير الحاصل، ان يستعجل معالي الوزير، عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء، تفعيل استخدام قسم من القرض والهبة المخصصين من البنك الدولي لتطوير المناهج وانتاج محتوى الكتروني تفاعلي، يستفاد من خلاله من المواد الأساسية العالية الجودة في العلوم واللغات والمتوفرة على منصات عالمية، وهي يمكن أن تساعد في إكمال العام الدراسي الحالي في المدى المنظور وتؤسّس، باكراً، للعام الدراسي المقبل، إذ أنه من الواضح أن الازمة ستستمر وستحتاج تحرّكا سريعا واستثنائيا لانقاذ التربية والعام الدراسي بطرق غير تقليدية". 

ورأى النائب طرابلسي، أن "تهديد معالي الوزير بوقف السنة الدراسية إذا لم تتمّ العودة الآمنة إلى المدارس وتطبيق التعليم المدمج، يعتبر بمثابة إقرار رسميّ من معاليه بفشل خطط التعليم عن بعد التي سبق وأن اعتمدتها الوزارة حتى الآن، وبالتالي ضرورة إعادة النظر فيها وتطويرها كي ترقى إلى المستوى الذي يؤمّن إكمال العام الدراسي بطريقة أفضل ولكافة الصفوف". 

وكان النائب طرابلسي، قد زار رئيس الجامعة الأنطونية، الأب ميشال جلخ، وتناولا هموم وشجون القطاع الجامعي الخاص وكيفية تسهيل التعليم عن بُعد وتشريعه والحفاظ على أعلى معايير الجودة بأقساط تناسب مع قدرات الطلاب وأهاليهم في الظروف الاقتصادية الراهنة.
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