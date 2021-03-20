لبنان

عون في اليوم العالمي للفرانكوفونية: ملتزمون العمل ضمن المنظمة العالمية

Lebanon 24
20-03-2021 | 12:34
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حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في اليوم العالمي للفرانكوفونية الذي يصادف اليوم، الناطقين كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية في لبنان والعالم، "الملتزمين بالقيم الأساسية العالمية التي حملتها هذه اللغة، وأهمها احترام حقوق الانسان والديموقراطية والتعدد اللغوي والثقافي، والحوار الجامع".

وأكد عون "التزام لبنان بالمحافظة على الفرانكوفونية والعمل ضمن مؤسساتها"، معتبرا زيارة الأمينة العامة للمنظمة العالمية للفرانكوفونية السيدة لويز موشيكي وابو الى لبنان يوم الثلثاء المقبل، "الدليل على هذا الالتزام وعلى العلاقة التاريخية المميزة بين لبنان ومجموعة الدول الفرانكوفونية".
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