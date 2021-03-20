لبنان

أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج الى الشارع مجدداً

Lebanon 24
20-03-2021 | 13:12
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دعت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، إلى التجمع أمام بنك الاعتماد في شتورا وفي عامة المحافظات، عند العاشرة من قبل ظهر بعد غد الإثنين للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي.

ولفتت في بيان الى أنه "بعد الإجتماع الأخير الذي عقده وفد من الجمعية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تم تأكيد إلزامية تنفيذ قانون الدولار الطالبي بكل مندرجاته تحت طائلة تحمل المسؤولية الكاملة أمام القانون لأي مصرف يتلكأ في تطبيقه، وقد وضع بري مكتب محاماة بتصرف الجمعية لمتابعة قضية تحويل الأموال إلى الطلاب في الخارج لإستكمال العام الدراسي الجديد بشكل طبيعي وسيتم عقد اجتماع بهذا الخصوص قريبا مع المكتب المذكور لوضع لوائح تفصيلية بأسماء الطلاب والمصارف ومتابعتها من المحامين".
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