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لبنان
الدود يهدد موسم القمح في وادي خالد - عكار
Lebanon 24
20-03-2021
|
13:21
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مع بداية فصل الربيع والبدء بالتحضير لحصاد القمح في عكار، اكتشف مزارعو القمح في وادي خالد في عكار اجتياح دود القمح لزراعاتهم.
حشرة دودة القمح بدأت تنتشر بسرعة داخل الحقول الزراعية، وهي السبب الرئيسي في تلف معظم منتجات القمح بعد أن تأكلها.
وناشد المزارعون وزير الزراعة مساعدة المزارعين في مكافحتها قبل أن تقضي على كامل حقولهم الزراعية، خصوصًا أن مكافحتها لا يمكن أن تتم إلا عبر رشها بالمبيدات الزراعية.
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