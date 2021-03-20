في طرابلس...مسيرة احتجاجية على محلات بيع المواد الاستهلاكية (صور)

نفذ عدد من المواطنين في طرابلس ظهر اليوم مسيرة احتجاجية على المحلات التجارية وخاصة محلات بيع المواد الغذائية وذلك اثر الارتفاع الكبير للاسعار، وسط مواكبة للجيش.وقد انطلق المحتجون في الميناء وطرابلس باتجاه محلات بيع المواد الغذائية وغير الغذائية مطالبين إياهم بالشعور بالمسؤولية وعدم احتكار البضائع وبيع البضائع المدعومة على سعرها.وهدد المحتجون بإغلاق جميع المحلات بحال استمر بيع المواد الاستهلاكية بهذه الاسعار المرتفعة.