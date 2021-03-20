لبنان

مستشفى صيدا الحكومي: 5970 شخصا تلقوا اللقاح بجرعتيه

Lebanon 24
20-03-2021 | 14:14
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 أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مستشفى صيدا الحكومي الجامعي بما يتعلق بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا في جرعتيه الأولى والثانية، أن العدد التراكمي الاجمالي للذين تلقوا اللقاح منذ بدء حملة التلقيح وحتى الآن بلغ 5970 من الفئات المشمولة ضمن أولويات برنامج التلقيح الوطني والذين وردت اسماؤهم عبر المنصة الرسمية ويتوزعون كالآتي:

الجرعة الأولى: تلقى اللقاح منذ 15 شباط وحتى مساء الجمعة 19 آذار 4167 شخصا.
الجرعة الثانية: تلقى اللقاح منذ صباح الاثنين 8 آذار وحتى مساء الجمعة 19 منه 1803 أشخاص.

وبحسب التقرير سجل الأسبوع الأخير ( من 12 الى 19 آذار) تلقيح 1392 شخصا، (340 تلقوا جرعة أولى و1052 تلقوا جرعة ثانية).
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