لبنان

ما بين التبانة وجبل محسن...مطاردة مطلوب وقنابل وإطلاق نار...

Lebanon 24
20-03-2021 | 14:16
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قامت دورية من مخابرات الجيش برصد المدعو "محمد الحلوة" الملقب ابو دعاس، كونه مطلوبا بعدة مذكرات من ضمنها رمي قنبلة على بلدية الميناء منذ عدة ايام.

وعلى اثر مداهمته في منطقة المهاجرين التي تربط منطقة جبل محسن ومنطقة التبانة، قام بإطلاق النار باتجاه الدورية، ثم رمي قنبلتين باتجاههم ما ادى لاصابة سيارتين متوقفتين في المكان، وفرّ مسرعاً.

وقامت الدورية بالرد عليه واستمرار ملاحقته لحين توقيفه.

يذكر ان المطلوب شارك مع ٣ اخرين برمي قنبلة على بلدية الميناء في طرابلس، حيث تمكنت حينها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتوقيف ٣ اشخاص ، قامت دورية من مخابرات الجيش بمداهمة الاخير بهدف توقيفه.
 
 
 
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