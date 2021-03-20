الشحنة الـ6 من لقاح "فايزر" تصل عصراً.. "والصحة" تعلن عدد الجرعات

أعلنت وزارة الصحة العامة وصول الشحنة السادسة من لقاح فايزر إلى لبنان عصر اليوم، وتحتوي على 53820 لقاحا.



وبذلك يكون لبنان تسلم حتى الآن 224640 لقاحا من فايزر.



وتذكر الوزارة بأن العدد التفصيلي للذين حصلوا على اللقاح ينشر يوميا في التقرير اليومي عن كورونا الصادر عن الوزارة.

