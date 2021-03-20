التهريب مستمر في الشمال...هذا ما تم ضبطه (صور)

قامت دورية استقصاء تابعة لمكتب رئاسة الضابطة في جمارك طرابلس بمصادرة كمية كبيرة من الدخان المزور والمهرب على اتوستراد المنية.

كما تم ضبط فان في محلة دوار أبو علي طرابلس بداخله خزان سري يحتوي على ١٥٠٠ ليتر من مادة البنزين كان ينوي صاحبها نقلها إلى سوريا عن طريق التهريب.