19
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
في عكار...أصيب بطلق ناري والمصدر الجانب السوري
Lebanon 24
20-03-2021
|
14:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض المواطن "راشد سويد" في بلدة وادي خالد - عكار لإصابة بطلق ناري ما استدعى نقله للمستشفى.
وكان قد أصيب المواطن بطلق ناري في بطنه حيث تبين أن الرصاصة مصدرها الجانب السوري.
وعمل الصليب الأحمر على نقله إلى المستشفى للعلاج.
مواضيع ذات صلة
في عكار.. خلاف على تعبئة وقود يؤدي لإصابة صاحب المحطة بطلق ناري
Lebanon 24
في عكار.. خلاف على تعبئة وقود يؤدي لإصابة صاحب المحطة بطلق ناري
20/03/2021 17:20:35
20/03/2021 17:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بعد اصابته بطلق ناري اثناء قيامه بالسرقة في عكار
Lebanon 24
توفي بعد اصابته بطلق ناري اثناء قيامه بالسرقة في عكار
20/03/2021 17:20:35
20/03/2021 17:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدود يهدد موسم القمح في وادي خالد - عكار
Lebanon 24
الدود يهدد موسم القمح في وادي خالد - عكار
20/03/2021 17:20:35
20/03/2021 17:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إزدحام على طريق الضنية بعد تحويل حركة سير عكار اليها
Lebanon 24
إزدحام على طريق الضنية بعد تحويل حركة سير عكار اليها
20/03/2021 17:20:35
20/03/2021 17:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عكار
طلق ناري
تابع
الأكثر قراءة
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
Lebanon 24
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
20:40 | 2021-03-19
19/03/2021 08:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
22:05 | 2021-03-19
19/03/2021 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
21:24 | 2021-03-19
19/03/2021 09:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
08:57 | 2021-03-20
20/03/2021 08:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
Lebanon 24
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
17:39 | 2021-03-19
19/03/2021 05:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:10 | 2021-03-20
في عيد الأم.. الأمهات يطلقون صرخة
17:03 | 2021-03-20
لجنة أهالي شهداء مرفأ بيروت كرمت أمهات الشهداء
16:43 | 2021-03-20
شعبة المعلومات تكشف هوية منفّذ عمليّة سرقة شركة في النبطيّة
16:36 | 2021-03-20
بسبب "المواد الغذائية المدعومة"...إشكال في سوبرماركت فهد (فيديو)
16:31 | 2021-03-20
جنبلاط من بعبدا: الأرقام لم تعد مهمة والتسوية أصبحت ضرورية
16:11 | 2021-03-20
خبر عن تجمع "المستقبل" غداً أمام مكتب "الوطني الحر".. ما حقيقته؟
فيديو
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
20/03/2021 17:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
20/03/2021 17:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
09:00 | 2021-03-20
20/03/2021 17:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact