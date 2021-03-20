لبنان

في عكار...أصيب بطلق ناري والمصدر الجانب السوري

Lebanon 24
20-03-2021 | 14:51
A-
A+
Doc-P-805100-637518488222974516.jpeg
Doc-P-805100-637518488222974516.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض المواطن "راشد سويد" في بلدة وادي خالد - عكار لإصابة بطلق ناري ما استدعى نقله للمستشفى.

وكان قد أصيب المواطن بطلق ناري في بطنه حيث تبين أن الرصاصة مصدرها الجانب السوري.

وعمل الصليب الأحمر على نقله إلى المستشفى للعلاج.
مواضيع ذات صلة
في عكار.. خلاف على تعبئة وقود يؤدي لإصابة صاحب المحطة بطلق ناري
lebanon 24
20/03/2021 17:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توفي بعد اصابته بطلق ناري اثناء قيامه بالسرقة في عكار
lebanon 24
20/03/2021 17:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الدود يهدد موسم القمح في وادي خالد - عكار
lebanon 24
20/03/2021 17:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إزدحام على طريق الضنية بعد تحويل حركة سير عكار اليها
lebanon 24
20/03/2021 17:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

طلق ناري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2021-03-20
17:03 | 2021-03-20
16:43 | 2021-03-20
16:36 | 2021-03-20
16:31 | 2021-03-20
16:11 | 2021-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website