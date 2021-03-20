في عكار...أصيب بطلق ناري والمصدر الجانب السوري

تعرض المواطن "راشد سويد" في بلدة وادي خالد - عكار لإصابة بطلق ناري ما استدعى نقله للمستشفى.



وكان قد أصيب المواطن بطلق ناري في بطنه حيث تبين أن الرصاصة مصدرها الجانب السوري.



وعمل الصليب الأحمر على نقله إلى المستشفى للعلاج.