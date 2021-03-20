لبنان

مليون مواطن سيتلقون اللقاح أواخر حزيران المقبل!

Lebanon 24
20-03-2021 | 15:56
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طمأن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري المسجلين على منصة اللقاح بأنه سيجري تطعيمهم تدريجياً، خصوصا بعدما أعلن وزير الصحة عن دفعات جديدة  ستصل إلى لبنان خلال فترة زمنية محددة.

وأكد البزري في حديث لموقع "العهد" أننا "مع اكتمال وصول الدفعات التي تحدث الوزير عنها سيكون مليون مسجل قد تلقى اللقاح"، موضحا أن "عملية التلقيح شهدت تأخرا لكنها مستمرة وفقا للخطة المحددة".

واعتبر أن "التأخير الذي شهدناه في الأسابيع الماضية، لم يكن سببه تقصير المعنيين بل بسبب الضغوط العالمية، وانخفاض عملية انتاجية الدواء عالميا والنزاعات القائمة بين الدول في هذا القطاع كما نرى بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي مؤخراً".

وقال "بعد البلبلة التي اثيرت حول لقاح "استرازينكا" جاء هذا الأخير كـ"ضارة نافعة""، مشيرا إلى أنه "بعد تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يؤكد أن استخدام اللقاح المذكور هو أمر آمن، كثفنا جهودنا لاطلاق الحملات من أجل إقناع الناس المشككين بضرورة تسجيل أسمائهم على المنصة".

وأوضح البزري أن "المناعة المجتمعية يمكن أن تتحق إما بالإصابة أو اللقاح"، مؤكدا أنه "يفضل أن يجري ذلك عبر تلقيح 80% من المواطنين كما حددت الخطة، بدلا من المخاطرة بإصابة عدد كبير من الناس".

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