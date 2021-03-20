خبر عن تجمع "المستقبل" غداً أمام مكتب "الوطني الحر".. ما حقيقته؟

أصدرت منسقية عكار في "تيار المستقبل" بيانا جاء فيه:



"يتم التداول بخبر مشبوه على مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة الى التجمع يوم غد أمام مكتب التيار الوطني الحر في عكار، يهم تيار المستقبل في عكار أن يؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة ويهدف الى خلق بلبلة وفتنة، وسنتابع مصدر الخبر لمعرفته مع الاحتفاظ بحق الادعاء عليه".



