لبنان

بسبب "المواد الغذائية المدعومة"...إشكال في سوبرماركت فهد (فيديو)

Lebanon 24
20-03-2021 | 16:36
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وقع اشكال في سوبر ماركت فهد عين الرمانة بين مجموعة من المحتجين وإدارة وموظفي السوبر ماركت بحسب ما تناقل ناشطون.

وبحسب المعلومات فإن سبب الإشكال يعود للضغط على إدارة السوبرماركت لإخراج المواد الغذائية المدعومة من داخل مستودعاتهم وبيعها للناس.
 
 
 
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سوبر ماركت فهد

إشكال

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