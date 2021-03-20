بسبب "المواد الغذائية المدعومة"...إشكال في سوبرماركت فهد (فيديو)

وقع اشكال في سوبر ماركت فهد عين الرمانة بين مجموعة من المحتجين وإدارة وموظفي السوبر ماركت بحسب ما تناقل ناشطون.



وبحسب المعلومات فإن سبب الإشكال يعود للضغط على إدارة السوبرماركت لإخراج المواد الغذائية المدعومة من داخل مستودعاتهم وبيعها للناس.