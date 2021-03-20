لبنان

شعبة المعلومات تكشف هوية منفّذ عمليّة سرقة شركة في النبطيّة

Lebanon 24
20-03-2021 | 16:43
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

صباح تاریخ 2021-03-10، ادّعى مدير شركة تجارية مختصّة ببيع مواد أوّلية لصناعة الحلويات، أنّ مجهولاً أقدم على سرقة مبالغ مالية بالعملتين اللبنانية والأميركية، من داخل مبنى الشركة في بلدة دير الزهراني – النبطية.

باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية لتحديد هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت  -خلال ساعات قليلة- من تحديد هويته وتبيّن أنه موظف سابق في الشركة، ويدعى:

م. ن. (مواليد عام 2000، لبناني)
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في البلدة المذكورة.

تزامناً، قامت دورية ثانية من الشعبة بتفتيش منزله الكائن في بلدة زفتا، حيث ضبطت المبلغ المسروق وهو /843/ دولاراً أميركياً و /3,649,000/ ليرة لبنانية ولِثام كان يرتديه اثناء تنفيذه عملية السرقة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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