لبنان

في عيد الأم.. الأمهات تطلقن صرخة

Lebanon 24
20-03-2021 | 17:10
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انطلقت قبل قليل من منطقة ذوق مصبح- كسروان، تظاهرة نسائية سيارة باتجاه بيروت، وتحت عنوان "إذا الأمهات فقدن الأمل على الوطن السلام"، جابت مناطق بشاره الخوري، الرينغ، الصيفي، جريدة النهار والمرفأ، "احتجاجا على الاوضاع المستجدة اقتصاديا ومعيشيا وصحيا واجتماعيا، إضافة إلى هجرة الشباب المستمرة من لبنان". ورفعت المشاركات لافتات تندد بـ "الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها البلاد وتلكؤ المسؤولين في إيجاد حلول لهذا الانهيار العام".

وقالت إحدى المشاركات: "أعان الله وطنا يحارب الوباء والغباء والغلاء وقلة الحياء".
 
وفي طرابلس، انطلقت مسيرة نسائية من أمام سنترال الميناء بإتجاه ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس لمناسبة عيد الأم، تحت عنوان "أمهات فقدن الأمل على الوطن السلام".

وشاركت في المسيرة أمهات من مختلف المناطق والأحياء، يرددن الشعارات والأناشيد الوطنية، ويرفضن ما آلت إليه الظروف والأوضاع المعيشية والإقتصادية.
 

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