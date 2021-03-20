في عيد الأم... وزير الاتصالات يقدّم حسما على هذه الخدمات

طلب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط، لمناسبة عيد الأم، من شركتي الهاتف الخلوي MIC1 وMIC2، وبالتعاون مع الفريق التجاري في الوزارة، تقديم حسم ما يقارب 75% من الأسعار السابقة للخدمات المطروحة في الباقات المستحدثة، مشيرا الى انها "لفتة صغيرة كي نعيدها سوية في عيدها العظيم وفي ظل جائحة كورونا المستجدة التي تبعدنا عنها. كل عيد ووطننا الأم بألف خير".