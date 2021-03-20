لبنان

توضيح من قوى الأمن... هذا ما جرى على كورنيش المزرعة صباحاً

Lebanon 24
20-03-2021 | 18:58
A-
A+
Doc-P-805158-637518636892142746.jpg
Doc-P-805158-637518636892142746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت قوى الأمن عبر صفحتها على تويتر، توضيحا حول خبر يتم تداوله على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة رجل على الطريق العام في محلّة كورنيش المزرعة وتأخّر نقل جثّته الى المستشفى.

وجاء في التوضيح:
مواضيع ذات صلة
بعد مرور شهرَيْن على ارتكابه الجريمة.. "اللقلق" بقبضة قوى الأمن
lebanon 24
21/03/2021 04:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"الطبّوش" بقبضة قوى الأمن.. ينقل المخدّرات من البقاع إلى الشّمال!
lebanon 24
21/03/2021 04:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن حاول سرقتها قتلها خوفاً من كشف هويّته.. فوقع بقبضة قوى الأمن!
lebanon 24
21/03/2021 04:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريقي كورنيش المزرعة والبربير
lebanon 24
21/03/2021 04:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن

كورنيش المزرعة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:54 | 2021-03-20
23:43 | 2021-03-20
23:06 | 2021-03-20
22:31 | 2021-03-20
22:16 | 2021-03-20
22:10 | 2021-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website