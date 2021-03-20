توضيح من قوى الأمن... هذا ما جرى على كورنيش المزرعة صباحاً

نشرت قوى الأمن عبر صفحتها على تويتر، توضيحا حول خبر يتم تداوله على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة رجل على الطريق العام في محلّة كورنيش المزرعة وتأخّر نقل جثّته الى المستشفى.



وجاء في التوضيح: