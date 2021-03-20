فادي سعد: ننحني أمام أم كل شهيد في انفجار المرفأ وكل أم تودع إبنها المهاجر

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد عبر حسابه على "تويتر": "يحل عيد الأم وقد لفه الحزن وغادره الفرح بعد توالي النكبات. ننحني أمام أم كل شهيد وشهيدة سقطوا في انفجار المرفأ وكل أم حرمت من تحويل قسط ابنها في الخارج وكل أم تودع إبنها المهاجر لأن مسؤولينا نهبوا البلد ومستقبل الشباب.. وإلى كل الأمهات أعاده الله وأنتن ولبنان بألف خير. وأرفق التغريدة بوسم #إنتي_العيد.