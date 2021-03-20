اطلاق نار في طرابلس.. ماذا جرى؟

اقدم المدعو "ع.م" على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه المدعو "م.ن" واصابته بقدمه في محلة الشوك ابي سمراء طرابلس.وعلى الفور حضرت دورية من الجيش الى مكان اطلاق النار و العمل جاري على ملاحقة مطلق النار الذي فر الى جهه مجهولة.فيما عرف ان الاشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين