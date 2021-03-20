لبنان

الاحدب لقائد الجيش: طبول الفتنة تقرع جنبوا طرابلس الدماء

Lebanon 24
20-03-2021 | 19:46
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غرد النائب السابق مصباح الاحدب عبر "تويتر": "‏ثمة من يحاول اللعب بدماء الطرابلسيين من جديد، لذلك لن اتوجه للحكام ولا لساسة طرابلس لأن أيديهم تلطخت بالدم منذ أحداث الجبل والتبانة المفتعلة".

أضاف: "‏أتوجه لقائد الجيش، الأمل المتبقي لنا في الوطن: إن طبول الفتنة تقرع، جنبوا طرابلس الدماء، لا تدخلوها بلعبة المجموعات المسلحة المحمية من القوى السياسية وأجهزة الدولة، فاذا اشتعلت طرابلس ستنطلق منها شرارة تحرق كل الوطن" .
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