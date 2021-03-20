أصيب في عكار.. وطوافة للجيش تنقله الى بيروت

تعمل طوافة للجيش في هذه الاثناء على نقل الجريح "راشد سويد" بواسطة طوافه عسكرية تابعه للجيش من مستشفى سيدة السلام في القبيات الى احدى مستشفيات بيروت بعد تدهور حالته الصحية.



يذكر ان الجريح اصيب برصاصة طائشة في بلدة وادي خالد - عكار مصدرها الجانب السوري.