هل ستعقد الحكومة جلسة لاقرار الموازنة؟

ذكتر صحيفة "النهار" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يحدد بعد موعداً لجلسة مخصصة لإقرار الموازنة"، مشيرة إلى أن "الجلسة ستعقد".