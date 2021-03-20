لبنان

هل ستعقد الحكومة جلسة لاقرار الموازنة؟

Lebanon 24
20-03-2021 | 20:41
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ذكتر صحيفة "النهار" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يحدد بعد موعداً لجلسة مخصصة لإقرار الموازنة"، مشيرة إلى أن "الجلسة ستعقد". 
 
 
 
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الموازنة

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