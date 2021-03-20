مسيرة جابت شوارع حاصبيا منددة بالأوضاع المعيشية

نفذ ثوار حاصبيا، اليوم السبت، مسيرة انطلقت من ساحة السراي الشهابية وجابت شوارع البلدة وسوقها، وقد ندد المحتجون بالاوضاع المعيشية السيئة التي وصلت اليها البلاد من ارتفاع في الاسعار.وبداية، تحدث الناشطان كريم حمدان وواصف الحركة فشددا على "اهمية استمرار الثورة في كافة المناطق حتى تحرير البلاد من الطبقة السياسية الحاكمة التي اوصلت البلاد والعباد الى حالة الافلاس".وتابعت المسيرة حتى وصلت الى باحة مستشفى حاصبيا الحكومي حيث طالب المحتجون بالضغط على المسؤولين وخاصة وزارة الصحة للحفاظ على هذا الصرح الطبي الذي يشكل الملاذ الاخير للمواطن في هذه المنطقة، كما طالبوا بتحصيل حقوق الموظفين ودفع رواتبهم.