جرحى عند نفق حامات اثر انزلاق دراجة نارية

أصيب رجلٌ سوري وزوجته وابنه بجروح وكسور اثر انزلاق دراجة ناريّة كانوا على متنها وذلك عند نفق حامات، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وأدى الحادث إلى زحمة خانقة نتيجة توقف السير بشكل كامل، وتولت عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقل الجرحى إلى مستشفى البترون، وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها اللازمة.