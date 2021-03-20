الحريري يعايد والدته وكل الأمهات.. هذا ما قاله

عايد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والدته وكل الأمهات، وذلك بمناسبة عيد الأم.



وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال الحريري: "الى أمي وكل الامهات، كل عام وانتن بألف خير. في هذه الظروف الصعبة والقاسية انتن من يبلسم الجراح ويعطي للحياة معنى".