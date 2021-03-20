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لبنان
الحريري يعايد والدته وكل الأمهات.. هذا ما قاله
Lebanon 24
20-03-2021
|
22:31
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عايد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والدته وكل الأمهات، وذلك
بمناسبة عيد الأم.
وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال الحريري: "الى أمي وكل الامهات، كل عام وانتن بألف خير. في هذه الظروف الصعبة والقاسية انتن من يبلسم الجراح ويعطي للحياة معنى".
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