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لبنان
متظاهرون يقطعون الطرقات الداخلية في الخناق - طرابلس
Lebanon 24
20-03-2021
|
23:06
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عمدت مجموعة من الشبان، مساء اليوم، إلى قطع الطرقات الداخلية في منطقة الخناق - طرابلس، بمستوعبات النفايات والحجارة.
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