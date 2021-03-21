إلى جميع الأمهات في عيدهن... أنتن الفرح الباقي

أسرة "لبنان24" تتمنى لجميع الأمهات، في عيدهنّ، أطيب الأمنيات، سائلة العلي القدير أن يمنّ عليهن بدوام الصحة وطول العمر، وأن يتغمدّ برحمته الواسعة اللواتي إنتقلن من هذا العالم الفاني إلى الحياة الأبدية، وأن يبقين ملائكة السماء على الأرض.