لبنان

إلى جميع الأمهات في عيدهن... أنتن الفرح الباقي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-03-2021 | 05:55
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إلى جميع الأمهات، الأحياء منهن والمنتقلات إلى الرحمة الألهية، أجمل التهاني التي تليق بهنّ في عيدهنّ، مع بداية الربيع، الذي لولاهن لما كان ولما كان كل هذا الأمل وكل هذا الفرح وكل هذا الحنان.

أسرة "لبنان24" تتمنى لجميع الأمهات، في عيدهنّ، أطيب الأمنيات، سائلة العلي القدير أن يمنّ عليهن بدوام الصحة وطول العمر، وأن يتغمدّ برحمته الواسعة اللواتي إنتقلن من هذا العالم الفاني إلى الحياة الأبدية، وأن يبقين ملائكة السماء على الأرض.
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