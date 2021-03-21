جنبلاط لعون: لن اكون عائقا

ذكرت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون أنه لن يكون عائقاً أمام أي اتفاق يتوصل إليه عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، معتبراً أن دقة المرحلة تستوجب تحركاً سريعاً لمنع انفلات الأمور.