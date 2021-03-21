19
o
بيروت
16
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هذا ما سبق زيارة جنبلاط الى بعبدا
Lebanon 24
21-03-2021
|
06:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الانباء الالكترونية": عقب المقابلة الأخيرة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد حنبلاط، مع جريدة "الأنباء" الالكترونية، والتي تحدّث فيها عن ضرورة التسوية، وأطلق دعوة واضحة لذلك، كان هناك ترحيب من التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية بدعوة جنبلاط للانفتاح على الجميع، ومن بينهم التيار الوطني الحر.
وقد تمّ التواصل مع جنبلاط من قِبل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني الذي زاره يوم الخميس الفائت بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، وكان قد حمل إلى جنبلاط رسالة إيجابية، وتأكيداً على التلاقي واستقرار الجبل كعنوان أساسي في العلاقات بين الطرفين، وعدم السماح للتباينات السياسية بالانعكاس فوضى في أي مكان، بالإضافة إلى دعوةٍ من عون إلى جنبلاط لزيارة بعبدا، والذي لبّى الدعوة .
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
تابع
الأكثر قراءة
منخفض جوي آتِ من إيطاليا.. الطقس يتحول بهذا الموعد فاستعدوا!
Lebanon 24
منخفض جوي آتِ من إيطاليا.. الطقس يتحول بهذا الموعد فاستعدوا!
12:14 | 2021-03-20
20/03/2021 12:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام بشأن سعر الدولار.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر هام بشأن سعر الدولار.. إليكم التفاصيل
20:28 | 2021-03-20
20/03/2021 08:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
08:57 | 2021-03-20
20/03/2021 08:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تخطف الأنظار بفستان أسود.. شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تخطف الأنظار بفستان أسود.. شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2021-03-20
20/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:43 | 2021-03-20
20/03/2021 05:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:30 | 2021-03-21
مَنْ سرّب صور المسلحين؟
08:15 | 2021-03-21
يا خبر اليوم بفلوس بكرا ببلاش…
08:14 | 2021-03-21
الأمن العام يرد على جميل السيد من دون أن يسميه: زمن الاستقواء ولّى
08:00 | 2021-03-21
ما أضيق العيش لولا فسحة "الواتس آب"!!!
06:55 | 2021-03-21
جنبلاط لعون: ما بعرف ليش الحريري معنّد
06:48 | 2021-03-21
لا عقوبات فرنسية على احد في لبنان
فيديو
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
21/03/2021 08:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
21/03/2021 08:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
21/03/2021 08:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact